Acqui Terme: recuperato serpente esotico di 1,5 metri nei pressi di un hotel

ACQUI TERME – Un serpente lungo un metro e mezzo è stato recuperato dai Carabinieri Forestali nei pressi di un hotel di Acqui Terme, grazie a una segnalazione effettuata dal personale dell’ASL locale. L’esemplare, individuato in tempi rapidi, è stato identificato come un Pantherophis guttatus, conosciuto comunemente come serpente del grano, nella sua variante morfologica “Ghost”, ottenuta esclusivamente tramite incroci in cattività.

L’animale era privo di microchip: sospetto abbandono e sequestro penale

Il serpente esotico è risultato privo di identificazione (microchip) e mai denunciato come smarrito, elementi che lasciano presumere un abbandono volontario, reato previsto e punibile secondo la normativa italiana sulla tutela degli animali esotici. A seguito dell’accertamento, i Carabinieri Forestali del Nucleo CITES di Alessandria, con il supporto dei colleghi di Acqui Terme e Nizza Monferrato, hanno proceduto al sequestro penale a carico di ignoti.

Il serpente del grano: specie non pericolosa, ma non autoctona

Originario degli Stati Uniti, il serpente del grano è una specie non pericolosa per l’uomo ma non autoctona. La variante “Ghost” è il risultato di selezioni genetiche in cattività, che ne fanno un esemplare da collezione per appassionati di rettili. Nonostante ciò, il rilascio o l’abbandono in natura di tali animali rappresenta un potenziale rischio ambientale, oltre a costituire reato ambientale.

Indagini in corso e riflettori sull’allevamento domestico di animali esotici

Il caso ha attirato l’attenzione sul fenomeno crescente dell’allevamento domestico di rettili esotici, spesso acquistati come animali da compagnia e successivamente abbandonati quando diventano impegnativi da gestire. Le indagini sono ora al vaglio della Procura della Repubblica di Alessandria.

L’invito alla cittadinanza: segnalare casi sospetti

I Carabinieri Forestali invitano la popolazione a segnalare eventuali avvistamenti o situazioni anomale che riguardano animali esotici o selvatici fuori contesto. In caso di emergenza, è possibile contattare il numero unico 112 oppure rivolgersi ai Nuclei Forestali locali durante gli orari di apertura

