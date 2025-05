Inaugurazione ciclopista Mappano-Torino: sabato 24 maggio una giornata di festa

TORINO – Sabato 24 maggio sarà ufficialmente inaugurata la nuova ciclopista Mappano-Torino, un’opera attesa e strategica per la mobilità sostenibile tra il capoluogo e la cintura nord. Il tracciato, lungo 1.420 metri e completato lo scorso aprile dopo sei mesi di lavori, sarà festeggiato con un evento aperto a cittadini e autorità.

Il programma partirà alle 10 presso l’Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Mappano, per poi spostarsi alle 11.30 sul nuovo ponte di via Rivarolo per il taglio del nastro. Seguiranno un aperitivo alla cascina Falchera e un pranzo al sacco nel parco Unione Europea.

Nel pomeriggio, FIAB Torino Bici & Dintorni proporrà attività per famiglie: pittura, caccia al tesoro, giochi per bambini e una gara di ciclomeccanica. In caso di maltempo, le attività saranno ospitate in strutture coperte.

Realizzata in due lotti funzionali, la ciclopista collega in sicurezza Mappano e Torino, attraversando aree verdi e spazi riqualificati. Il progetto è stato finanziato con fondi del Ministero dell’Ambiente, della Città metropolitana di Torino e del Comune di Mappano.

