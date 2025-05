Settimana della Scienza, il MuPIn porta la cultura digitale all’Ecomuseo del Freidano: 4 incontri tra scienza, tecnologia e memoria

TORINO – Il Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn, in collaborazione con l’Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese, presenta un ciclo di quattro eventi divulgativi nell’ambito delle Settimane della Scienza 2025, pensati per esplorare il rapporto tra tecnologia, storia, creatività e società.

Il Programma

24 maggio, ore 15:00 – “Navigare la memoria: il Museo Piemontese dell’Informatica in 3D” Un’esperienza immersiva per scoprire la nuova versione digitale del MuPIn. Un viaggio tridimensionale nel museo, tra collezioni e contenuti interattivi, con la partecipazione dei progettisti digitali.

8 giugno, ore 15:00 – “Dalla cultura hippie alla rivoluzione digitale” Un incontro tra storia e controcultura per raccontare le origini alternative della Silicon Valley, tra esperienze psichedeliche e visioni utopiche, che hanno nutrito l’immaginario tecnologico della West Coast.

15 giugno, ore 15:00 – “Il Test di Turing nei decenni” Settant’anni dopo la sua formulazione, il Test di Turing diventa lo spunto per esplorare come percepiamo l’intelligenza artificiale, tra psicologia, scienza cognitiva ed empatia verso la macchina.

Un’iniziativa culturale ad alto contenuto sociale

Questi incontri si inseriscono nella missione del MuPIn di valorizzare il patrimonio informatico e promuovere una cultura digitale accessibile e condivisa, anche attraverso il dialogo con altri enti culturali del territorio. Un’occasione per coinvolgere cittadini, famiglie, studenti e appassionati in un percorso che mette in relazione passato, presente e futuro del digitale.