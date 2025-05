Esce fuori strada con l’automobile, a Villafalletto muore un uomo di 55 anni

VILLAFALLETTO – Non c’è stato nulla da fare per l’uomo di 55 anni, residente a Tarantasca, che nella serata di ieri ha perso la vita dopo essere uscito di strada con l’autombile.

Secondo quanto si apprende, il fatto è avvenuto sulla strada provinciale 25 in provincia di Cuneo e a bordo del veicolo, insieme alla vittima, era presente anche un’altra persona, poi soccorsa e trasportata in ospedale. Non risulta essere in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato alle 21.37.

Sul luogo, oltre al personale sanitario del 118 erano presenti anche vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi del caso.

