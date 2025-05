Torino: strappa la collanina a un anziano, fugge in ciabatte su un monopattino e si schianta contro un palazzo

TORINO – Un pomeriggio movimentato nel quartiere Barriera di Milano.

I fatti

Qui, sabato 17 maggio, tra piazza Bottesini, via Crescentino e via Malone un ragazzo è stato visto sfrecciare in ciabatte sul proprio monopattino a una velocità tale da rischiare di provocare qualche incidente o di investire un pedone. E proprio a causa della velocità, il giovane si è schiantato contro il muro di uno stabile, colpendo uno spigolo che lo ha ferito.

Sono state proprio le sue urla ad attirare l’attenzione degli agenti della polizia di Stato e i militari dell’Esercito, presenti in quella zona, che sono subito intervenuti a prestargli soccorso, chiamando il personale sanitario del 118.

Ma si sono anche accorti che, al momento della rovinosa caduta, il soggett ha buttato una collanina in un tombino. Non ci è voluto molto a scoprire che quell’oggetto era frutto di un furto ai danni di un anziano di 81 anni a cui l’uomo, con numerosi precedenti, aveva poco prima strappato la collanina dal collo. Il ladro è stato quindi arrestato e all’anziano derubato è stata restituita la collana.

A denunciare quanto accaduto è stata, tramite un post sui social, Verangela Vera Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6 che scrive:

Esprimo massima solidarietà all’anziano che oggi si è trovato a dover a che fare con questo balordo, che non ha avuto nessuno scrupolo usare violenza nei suoi confronti.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese