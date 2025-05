Il 25 maggio Giornata nazionale delle Dimore Storiche: ecco quelle visitabili nella Città Metropolitana di Torino

TORINO – Domenica 25 maggio sarà la Giornata Nazionale dell’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane, che in Piemonte proporrà 28 residenze aperte e visitabili gratuitamente, in alcuni casi con la prenotazione obbligatoria.

La Giornata Nazionale ADSI valorizza un patrimonio artistico e culturale in parte ancora poco conosciuto, costituito da castelli, rocche, ville, parchi e giardini. Una giornata in cui la storia, l’arte e la cultura saranno le protagoniste.

La Giornata Nazionale ADSI ha il patrocinio del Ministero della Cultura e, nel territorio torinese, della Città metropolitana. Delle 28 dimore piemontesi visitabili domenica 25, quattro apriranno per la prima volta in occasione della Giornata. Tra di esse il castello di Strambinello, di origine medievale, con mura merlate, torri e finestre a bifora, oggetto di un restauro conservativo avviato nel 1983 ed ancora in corso.

La Giornata Nazionale 2025 sarà anche l’occasione per presentare gli importanti restauri avviati grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito dei bandi del Ministero della Cultura dedicati a parchi e giardini storici e di quelli dedicati all’architettura rurale.

Nel Pinerolese, a Piossasco, Casa Lajolo aprirà il suo giardino, in cui si sono appena conclusi i lavori di adeguamento del sistema di irrigazione e illuminazione ed è stata migliorata l’accessibilità, con l’obiettivo di favorire l’accoglienza e l’inclusione di tutti i visitatori.

Nei pressi di Pinerolo, in località Ai Nana, sarà visitabile la cappella di San Giovanni Battista, parte di un ampio compendio rurale appartenuto nel 1428 alla famiglia Nana, è stata oggetto di un significativo restauro dell’apparato decorativo.

Numerosi eventi collaterali, alcuni dei quali a pagamento, fanno da corollario alle aperture previste per la Giornata: mostre di cimeli e collezioni private, degustazioni, presentazioni di volumi legati alle storie di famiglia, convegni su tematiche varie. A Pavarolo, ad esempio, sono in programma visite alle attrattive del territorio e iniziative legate alla tradizione locale.

Oltre alla cappella di San Giovanni Battista in località Ai Nana di Pinerolo, ai castelli di Pavarolo e di Strambinello e alla Casa Lajolo di Piossasco, saranno visitabili il castello Provana di Collegno, Palazzo Ricca di Castelvecchio a Bricherasio, il Palazzotto Juva a Volvera, il parco del castello di San Salvà e le cascine Pallavicini a Santena, la tenuta del Colombretto con la cascina Losetta e la villa le Peschiere a Pinerolo.

Per maggiori informazioni sulle visite alle dimore storiche associate all’ADSI nel territorio della Città metropolitana di Torino si può consultare il sito Internet dell’associazione alla pagina www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/#navTabContent

Ecco nel dettaglio le dimore storiche nel territorio della Città Metropolitana di Torino

cappella di San Giovanni Battista, località Ai Nana, Pinerolo: visite pomeridiane agli interni della cappella, il cui apparato decorativo è stato interessato da un ingente restauro realizzato grazie al finanziamento PNRR “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” che ha interessato anche il campanile e l’adiacente portale seicentesco. Prenotazione obbligatoria

Casa Lajolo, Piossasco: visite al giardino formale, all’orto-giardino e alla scuderia della villa, appena restaurata grazie al bando PNRR “Parchi e giardini storici”. Strumenti di accessibilità disponibili per ipovedenti, non udenti e con ridotta mobilità (pedana elevatrice) e pannelli in CAA- Comunicazione Aumentativa Alternativa per bisogni comunicativi speciali. Possibilità di visitare gli interni della villa e la cantina (ingresso 5 auro) con prenotazione raccomandata

castello Provana di Collegno: visitabili il parco e le sale del piano terreno del castello con accompagnamento di figuranti in costume d’epoca dell’associazione Storia San Lorenzo. In programma anche una esposizione di ricami Bandera nelle sale interne del Castello e una mostra a cura dell’Associazione Internazionale Regina Elena dedicata alle Milizie del Monferrato nella campagna militare del 1746, che anticipò la Battaglia dell’Assietta e la Pace di Aquisgrana. Alle 16 conferenza sull’impegno personale della Regina Elena nella lotta contro l’encefalite letargica e il cancro, con interventi del docente universitario Paolo Mazzarello. Ingresso libero senza prenotazione

castello di Pavarolo: visite pomeridiane gratuite senza prenotazione al parco, all’antica ghiacciaia e al piano terreno, con la sala d’armi, l’antica orangerie, la scuderia e il pozzo. Il Comune di Pavarolo proporrà visite gratuite dello Studio Museo Felice Casorati con la mostra “Felice Casorati designer” e della casa dell’artista, del percorso botanico sulla collina di Pavarolo, del parco della settecentesca “Villa Enrichetta”, della torre campanaria e del centro storico recentemente riqualificato. Per i ristoranti si consiglia la prenotazione

castello di Strambinello: visite guidate gratuite ad alcune sale interne del castello e passeggiata all’esterno, per ammirare le antiche varietà di rose e un melograno al centro del cortile. Sono in programma due visite in mattinata e due nel pomeriggio con prenotazione obbligatoria

palazzo Ricca di Castelvecchio, Bricherasio: visitabili gratuitamente il giardino e il primo piano della dimora con visite guidate. La prenotazione è obbligatoria sul sito dell’ADSI. Sarà possibile visitare il secondo piano della dimora (ingresso 5 euro) e acquistare il riso Carnaroli prodotto dai proprietari del castello

Palazzotto Juva, Volvera: visita gratuita agli esterni della dimora e della casa dei mezzadri, con prenotazione obbligatoria. Possibilità di visita dei saloni interni del Palazzotto e del giardino, con la mostra di scultura e pittura e la Bubble Room (ingresso 8 euro, gratuito per i bambini)

Parco del Castello di San Salvà e Cascine Pallavicini, Santena: visitabili gratuitamente il parco e il complesso delle cascine storiche ristrutturate, con una passeggiata guidata dalla proprietà della durata di 90 minuti circa (si raccomandano scarpe comode) con prenotazione obbligatoria. Possibilità di acquistare gli asparagi di Santena

tenuta del Colombretto-cascina Losetta, Pinerolo: visita della corte e scoperta delle produzioni dell’azienda agricola Aurora, su prenotazione

Villa Malfatti, San Giorgio Canavese: visita gratuita del parco con la guida di uno dei proprietari, con prenotazione obbligatoria sul sito dell’ADSI. Possibilità di visitare gli interni della villa (ingresso 7 auro, gratuito per i bambini). La villa, costruita all’inizio dell’Ottocento e ristrutturata alla fine, non ha subito altri interventi ed è tuttora dimora dei discendenti Malfatti

Villa le Peschiere, Pinerolo: Visita gratuita del giardino e della corte rustica dove è attivo il centro di equitazione dell’associazione “OltreRiesco”, con spiegazione storica da parte dei proprietari. Prenotazione obbligatoria.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese