La terra è piatta, complottista espone un cartello per strada a Domodossola

DOMODOSSOLA – Si è piazzato con un cartello in via Sempione, alla rotonda all’ingresso Nord di Domodossola, ed è rimasto lì fermo, con cartello e una bandiera verde in mano. Sul cartello solo la scritta “Earth is flat”, la terra è piatta. Un misterioso personaggio nel pomeriggio di lunedì 19 maggio ha messo in scena un personale flash mob complottista attirando gli sguadri di automobilisti e pedoni.

La zona è piuttosto frequentata, perchè zona di supermercati ed è poco lontana dallo stadio e dagli impianti sportivi. Nessuna notizia sull’identità del personaggio e sui motivi del suo curioso gesto.

