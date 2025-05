C’è ancora troppa neve, slitta la riapertura di un tratto della provinciale 50 del Colle del Nivolet

TORINO – Slitterà fino al completamento delle operazioni di sgombero della neve dalla carreggiata la riapertura del tratto a quota più alta della Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet, tra il km 6+700 e il km 18+460. Nel tratto in questione lo sgombero della neve è in corso ed è affidato come sempre al personale e ai mezzi del Circolo di Pont Canavese della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino, che stanno affrontando un manto nevoso consistente.

Questa mattina, inoltre, nel tratto oltre i 2275 metri di quota della diga del Serrù era in corso una nevicata.

La S.P. 50 verrà riaperta nel tratto attualmente interdetto al transito anche per successivi tratti, compatibilmente con le condizioni di innevamento della sede stradale, dei pendii posti a ridosso della carreggiata e delle operazioni di sgombero della neve.

