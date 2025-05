Gli allievi dell’Enaip di Rivoli progettano le spade laser di Star Wars

RIVOLI – Quando la formazione professionale incontra la magia di Star Wars, nasce un progetto che non solo affascina, ma offre agli studenti un’opportunità unica di imparare facendo. Ieri, martedì 20 maggio, presso l’Enaip di Rivoli, la cerimonia di consegna delle spettacolari spade laser ispirate all’universo di Star Wars, realizzate interamente dagli studenti dei corsi di Operatore meccanico e Operatore elettrico.

Un’iniziativa innovativa che ha visto i ragazzi coinvolti in tutte le fasi della creazione, dal disegno al CAD, passando per la realizzazione fisica, l’assemblaggio elettronico e l’integrazione di luci LED e suoni.

Il percorso, pensato per coniugare teoria e pratica, ha visto una stretta collaborazione tra gli studenti dei due corsi. Gli elettricisti, sotto la guida dei docenti Edmondo Chiarappa e Vito Rosiello, hanno supportato i compagni meccanici, coordinati dal professor Andrea Zanellato, nella saldatura dei circuiti elettronici per realizzare gli effetti luminosi e sonori delle spade. I meccanici, dal canto loro, hanno accompagnato gli elettricisti nella lavorazione delle scocche utilizzando il tornio e la fresa.

Il progetto è stato ideato e coordinato dal professor Stefano Colle, docente di automazione, e si inserisce nella metodologia del “lavoro a progetto”, che promuove l’apprendimento interdisciplinare attraverso attività pratiche in laboratorio. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti competenze utili non solo per il mondo del lavoro, ma anche per la vita quotidiana, migliorando la loro capacità di problem-solving e collaborazione.

