Multato un autolavaggio ad Asti per oltre 120.000 euro: otto lavoratori su dieci in nero

ASTI – Un autolavaggio di Asti è stato multato per oltre 120.000 euro e ha subito la sospensione dell’attività a seguito di un controllo congiunto dei Carabinieri e dell’Ispettorato del Lavoro, che ha rivelato gravi irregolarità.

Durante l’ispezione, è emerso che ben otto lavoratori su dieci erano impiegati senza regolare contratto, un’infrazione che ha portato a una multa consistente. Non solo il lavoro nero, ma anche la mancanza di sicurezza sul posto di lavoro ha destato preoccupazione: l’autolavaggio era sprovvisto di dispositivi di primo soccorso, estintori, e non aveva effettuato la manutenzione né la certificazione dell’impianto elettrico. Inoltre, mancava il documento di valutazione dei rischi, essenziale per la tutela dei dipendenti.

Come conseguenza di queste violazioni, l’esercizio commerciale è stato immediatamente chiuso dalle autorità.

