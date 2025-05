Dove vedere in diretta streaming le finali della Kings League 2025 di Torino

TORINO – Oggi è il giorno della Kings League! All’Inalpi Arena di Torino si giocheranno infatti le finali di ben tre leghe nazionali, quella italiana, quella spagnola e quella francese.

Il programma

Si comincia alle 18.00 con un preshow che non mancherà di coinvolgere il pubblico torinese, poi le tre finali, con inizio alle 18.30.

Kings League France: Panam vs Karasu

Kings League Italy: TRM vs Zeta

Kings League Spain: Troncos vs Mostoles

Per chi non fosse riuscito ad assicurarsi i biglietti per l’Inalpi Arena è possibile seguire l’intero evento live su Youtube o Twitch.

Le finali di Kings League di Torino in diretta su Youtube

