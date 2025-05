Arrestati in cinque per aver occupato un alloggio a Torino, uno ha cercato di accoltellare un carabiniere

TORINO – I carabinieri di Torino hanno arrestato cinque persone (tre uomini e due donne) per aver occupato abusivamente un appartamento in corso Brescia, nel quartiere Barriera Milano. L’episodio risale al 15 maggio, quando i militari sono intervenuti in seguito a una segnalazione anonima al 112.

I cinque, 25 e 21 anni le due donne, 27, 20 e 19 anni i tre uomini, avrebbero forzato la porta d’ingresso dell’abitazione e messo a soqquadro l’alloggio. L’uomo più adulto è accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale in quanto avrebbe tentato più volte di colpire un carabiniere con un taglierino, senza riuscirci. Tutti gli arrestati si sono mostrati poco collaborativi e hanno precedenti penali.

Tutti e cinque, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati arrestati e condotti nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese