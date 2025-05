A Torino due bimbi piccoli sono stati trovati soli in casa, tra sporcizia e droga: trasportati in ospedale

TORINO – Hanno uno e quattro anni i bambini recuperati questa mattina in un appartamento di via Carrera: erano in casa completamente soli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri dopo alcune segnalazioni.

Quando sono entrati in casa i piccoli sono stati trovati in stato di totale abbandono e degrado, tra sporcizia e tracce di droga. I bimbi sono stati quindi immediatamente portati all’ospedale Regina Margherita per le cure del caso.

Servizi sociali e militari dell’Arma sono ora alla ricerca dei genitori.

Notizia in aggiornamento

