Torino, il biglietto da 1,90 euro valido per più viaggi in metro: novità entro il 2026

Torino– Il Comune di Torino sta lavorando a una modifica importante del sistema tariffario del trasporto pubblico locale: il biglietto City da 100 minuti, attualmente valido per un numero illimitato di corse su bus e tram ma per una sola corsa in metropolitana, potrà presto essere utilizzato per più viaggi in metro entro i 100 minuti di validità.

La novità permetterebbe, ad esempio, di effettuare un viaggio di andata e ritorno in metropolitana con un solo biglietto, purché entro l’ora e 40 minuti dalla convalida. Questo ampliamento non comporterà variazioni di prezzo: il ticket digitale continuerà a costare 1,90 euro, quello cartaceo 2 euro.

Cosa cambia

Attualmente, una volta superati i tornelli di uscita della metro, il biglietto non è più riutilizzabile per una seconda corsa sotterranea, sebbene rimanga valido su bus e tram. Con la nuova regola, invece, sarà possibile rientrare in metro per una seconda tratta, favorendo gli spostamenti rapidi e una maggiore flessibilità d’uso.

“Un piccolo gesto che può avere un grande impatto sulla qualità della vita dei pendolari” – ha commentato Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima, promotore della mozione.

Tempistiche e fondi

Il Comune punta a introdurre la novità già nel 2026. Il progetto era già in fase di studio, ma ha ricevuto una spinta decisiva con l’ok del Ministero dei Trasporti allo stanziamento per l’estensione della Linea 1 della metropolitana verso Cascine Vica, insieme alla conferma di 24 milioni di euro di fondi destinati al completamento della tratta.

Criticità del sistema attuale

La proposta arriva in risposta alle numerose critiche degli utenti verso l’attuale sistema tariffario. Secondo Firrao, “il biglietto singolo GTT è tra i più costosi d’Italia, secondo solo a Milano e Bologna, ma il servizio è ritenuto carente dalla maggioranza degli utenti, con frequenti disservizi”.

Con la modifica, Torino punta a rendere il trasporto pubblico più equo, flessibile e conveniente, migliorando al contempo la percezione del servizio da parte dei cittadini.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese