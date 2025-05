Kings League European Finals 2025: una notte leggendaria a Torino

Torino, 22 maggio 2025 – Una data storica per la Kings League e un evento da incorniciare per il pubblico italiano. L’Inalpi Arena di Torino, sold out con 11.592 spettatori, ha ospitato le prime, memorabili European Finals della Kings League: tre finali spettacolari, un’atmosfera elettrizzante e ospiti d’eccezione che hanno reso la serata un vero show sportivo.

Sul parquet torinese si sono sfidati i campioni di Francia, Italia e Spagna, con in palio il titolo continentale della lega calcistica più innovativa e spettacolare del momento.

Kings League France: trionfo dei Panam All Starz

Risultato: Karasu 3 – Panam All Starz 7

MVP: Guillaume Lesec

Guidati da un ispiratissimo Moussa Sao, autore di una tripletta, i Panam All Starz si sono imposti sui Karasu con una prova di forza e qualità. Lesec (doppietta) e Bencherif completano il tabellino di una finale vibrante, dove l’imprevedibilità del dado e il ritmo forsennato hanno infiammato l’arena. Con questa vittoria, la squadra francese si laurea prima campionessa della Kings League France.

Kings League Lottomatica.sport Italy: dominio TRM FC

Risultato: TRM FC 10 – FC Zeta 2

MVP: Francesco “Ciccio” Caputo

Un vero schiacciante trionfo per i TRM FC, che annientano gli FC Zeta con un 10-2 senza appello. In grande evidenza Caputo, autore di un gol doppio da Star Player, e Colombo, che sigla una doppietta salendo a 31 reti stagionali. Emozioni anche fuori dal campo, con Leonardo Bonucci presente al dado. Il team di Marzaa si prende la scena e conquista il primo titolo italiano della Kings League.

Kings League Spain: Ultimate Móstoles, che impresa!

Risultato: Ultimate Móstoles 4 – Los Troncos FC 4 (vittoria agli shootout)

MVP: Eloy Amoedo (Los Troncos FC)

Una finale epica tra due giganti spagnoli. Dopo il 3-0 iniziale dei Los Troncos FC, gli Ultimate Móstoles rimontano con cuore e carattere, fino al 4-4. Ai rigori, il portiere Segovia diventa eroe e regala a DjMaRiio e ai suoi il titolo di campioni della Kings League Spain. Standing ovation all’Inalpi Arena per una partita che ha incarnato tutta la magia del format Kings League.

Una serata da ricordare

Presenze di spicco come Gerard Piqué, fondatore della Kings League, Djamel Agaoua, CEO, e Claudio Marchisio, Head of Competition per la lega italiana, hanno dato lustro all’evento. Tra gli ospiti anche Leonardo Bonucci, Kenan Yildiz e Weston McKennie, in rappresentanza del calcio tradizionale.

