Maltempo in provincia di Cuneo: cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e danni

CUNEO – Una nuova ondata di maltempo ha colpito nella giornata di ieri la provincia di Cuneo, causando numerosi disagi e richiedendo un’intensa attività da parte dei Vigili del Fuoco. In poche ore sono stati effettuati una cinquantina di interventi in diverse zone del territorio, con particolare concentrazione nel pomeriggio lungo la fascia pedemontana.

I danni più significativi si sono registrati nei comuni di Bernezzo, Caraglio e nel capoluogo Cuneo, dove si sono verificati allagamenti diffusi e situazioni critiche in alcune strade, abitazioni private e scantinati. In queste aree, le squadre di emergenza hanno operato per diverse ore per prosciugare locali invasi dall’acqua, mettere in sicurezza impianti elettrici e liberare accessi bloccati.

La perturbazione ha interessato anche il Monregalese, in particolare le zone comprese tra Roccaforte Mondovì e Frabosa, dove sono stati segnalati smottamenti di terreno, alberi abbattuti e difficoltà nella viabilità. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti e in corso di valutazione da parte delle autorità competenti.

L’area pedemontana del Cuneese, da sempre sensibile a eventi meteorologici intensi, è stata colpita da forti piogge e raffiche di vento che hanno provocato un rapido innalzamento dei livelli di scolo e torrenti minori, causando esondazioni localizzate.

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano un possibile miglioramento, ma la Protezione Civile mantiene lo stato di allerta in diverse zone del Piemonte meridionale. Raccomandata la massima prudenza alla cittadinanza, soprattutto nei tratti stradali collinari e montani.

