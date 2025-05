MUSIC FOR LIFE 2025 – Musica, solidarietà e ricerca: una serata per sostenere l’Ospedale Molinette

Torino– Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 18.00, il Nasty Club di Torino (Corso Massimo D’Azeglio 3) ospiterà la terza edizione di “MUSIC FOR LIFE”, un evento di beneficenza nato per coniugare musica e solidarietà, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore del Reparto Oncologico dell’Ospedale Molinette.

L’iniziativa, organizzata con la Fondazione Ricerca Molinette e con il Patrocinio del Comune di Torino, vedrà alternarsi sul palco DJ e artisti per dare vita a una serata di intrattenimento e impegno sociale, destinata a sostenere il progetto di riqualificazione e ristrutturazione del reparto oncologico e a finanziare la ricerca dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.

Una missione concreta

Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette e destinato, in particolare:

all’acquisto di pompe infusionali per la chemioterapia ,

a due frigoriferi per le salette di ricreazione dedicate ai pazienti del reparto di radioterapia-degenza mista al 3° piano di via Genova, diretto dalla Prof.ssa Silvia Arvat, dal Prof. Umberto Ricardi e dal Dott. Mario Airoldi.

Una serata per tutti, all’insegna della musica e della speranza

“MUSIC FOR LIFE” è molto più di una semplice serata musicale: è un evento solidale che mette al centro l’importanza della musica come strumento di vicinanza, conforto e speranza per chi affronta momenti difficili.

Tutti possono contribuire partecipando alla serata o diffondendo il messaggio attraverso i propri canali. L’organizzazione invita media, enti, realtà associative e cittadini a sostenere la causa attraverso la condivisione dell’evento su social, newsletter, siti web o con il passaparola.

