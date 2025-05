Torino, partecipazione del 99% allo sciopero dei dipendenti Lidl

TORINO – Partecipazione quasi totale allo sciopero dei dipendenti Lidl svoltosi nella mattinata di oggi a Torino, dove si è svolto un presidio davanti al punto vendita di via Bologna, mentre i tre supermercati di via Monfalcone, corso Traiano e via Germonio sono rimasti chiusi.

La partecipazione ha raggiunto il 99%, secondo quanto dichiarato da Stefania Zullo, segretaria della Fisascat Cisl Torino Canavese. La protesta, estesa a livello nazionale, ha coinvolto 37 filiali Lidl in tutto il Paese. Lo sciopero è stato indetto da Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, a seguito del blocco nella trattativa per il contratto integrativo aziendale. La proposta avanzata dall’azienda – 300 euro in buoni spesa e un’erogazione una tantum di 100 euro lordi – è stata giudicata inadeguata dai sindacati.

Secondo le tre sigle sindacali, l’offerta non è in linea con le richieste presentate durante mesi di trattative e non riflette le legittime aspettative dei dipendenti. I sindacati hanno espresso anche forte malcontento per l’attuale organizzazione del lavoro, segnalando criticità legate all’intensità dei carichi, alla gestione della programmazione e alla mancanza di certezze sugli orari.

