Torino, mille alcol test gratis in piazza Santa Giulia

TORINO – Nella serata di ieri, dalle 22 alle 2, piazza Santa Giulia, uno dei centri nevralgici della vita notturna torinese, è stata teatro di una delle tappe della campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Fondazione Specchio dei Tempi, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, il cui messaggio chiave è: “Un respiro può salvarti la vita”.

L’iniziativa, pensata in particolare per i più giovani, vuole prevenire l’eccessivo consumo di alcol e scoraggiare la guida sotto effetto di sostanze alcoliche. Nel corso dell’evento sono stati distribuiti gratuitamente circa 1000 test alcolici monouso, grazie al supporto di Federfarma, mentre 300 ragazzi si sono sottoposti spontaneamente alla misurazione del tasso alcolemico tramite etilometro, affiancati dai volontari della Fondazione e dai carabinieri.

L’incontro ha offerto un momento di dialogo e confronto diretto tra i giovani, i militari dell’Arma e i volontari, per promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei comportamenti. La campagna continuerà anche a giugno, con due nuovi appuntamenti: il 7 in piazza Vittorio Veneto e il 21 in via Reggio 3.

