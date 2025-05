Biella: detenuto dà fuoco al materasso e aggredisce gli agenti

BIELLA – Ancora un episodio di violenza e tensione nel carcere di Biella. Nel reparto isolamento, un detenuto ha dato fuoco al materasso e ai propri indumenti, creando una situazione di grave pericolo all’interno della struttura. Alla vista del fumo e nel tentativo di intervenire per domare le fiamme, gli agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti con il lancio di escrementi da parte dell’uomo, che si è scagliato contro di loro impedendo l’accesso alla cella.

Il detenuto è stato messo in sicurezza e le fiamme sono state domate, evitando conseguenze più gravi sia per il personale penitenziario che per gli altri detenuti.

A rendere nota la vicenda è stato Raffaele Tuttolomondo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria Sinappe.

