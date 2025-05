Action apre un nuovo punto vendita a Settimo Torinese: è il 153° in Italia

SETTIMO TORINESE – La catena di discount non alimentari Action continua a espandere la propria rete in Italia con l’apertura di un nuovo punto vendita a Settimo Torinese, nella cintura nord di Torino. Con questa nuova inaugurazione, il marchio olandese raggiunge quota 153 negozi sul territorio nazionale.

Il nuovo store, situato in Piazza Caduti sul Lavoro 7, si estende su una superficie di oltre 900 metri quadrati e ha comportato l’assunzione di 20 nuovi dipendenti. L’apertura ufficiale è prevista per giovedì 29 maggio 2025: lo store sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8:45 alle 20:30, e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.

“Siamo felici di portare la nostra formula anche a Settimo Torinese, quasi quattro anni dopo il nostro ingresso nel mercato italiano”, ha dichiarato Philippe Levisse, direttore generale di Action Italia. “Il nostro successo è legato all’impegno dei nostri team e alla risposta positiva dei clienti”.

L’azienda sottolinea il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, con azioni mirate come l’eliminazione degli allacciamenti a gas nei nuovi punti vendita entro il 2024 e l’adozione esclusiva di illuminazione LED. Sul fronte dei materiali, Action dichiara che il 100% del legno utilizzato proviene da foreste certificate FSC o PEFC, mentre il cotone dei prodotti a marchio è in gran parte certificato dal programma Better Cotton o biologico. Dal 2022, anche il cacao utilizzato nei propri articoli a marchio è certificato Fairtrade.

