Leinì: cinque automobili coinvolte in un tamponamento a catena, ci sono feriti gravi

LEINÌ – È di sei feriti, di cui due gravi, il bilancio del tamponamento a catena che, questa mattina ha visto coinvolte cinque vetture.

Il sinistro è avvenuto in via Lombardore: una Mercedes GLA, una Fiat Bravo e una Fiat Multipla provenienti da Leinì si sono scontrate frontalmente con una Renault Clio e una Fiat 500X che arrivavano da Lombardore.

Secondo quanto si apprende, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per le persone rimaste ferite in maniera grave: due sono state trasportate in codice rosso agli ospedali Cto e Giovanni Bosco di Torino.

Presenti la Croce Bianca di Volpiano e la Croce Verde di Villastellone per i primi soccorsi, i carabinieri di Leinì e la polizia locale di Leinì per i rilievi del casi. I vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi. Disagi al traffico per il blocco del tratto di strada interessato dall’incidente per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli.

Notizia in aggiornamento

