Inaugurati i nuovi reparti di ortopedia traumatologia, odontostomatologia e chirurgia bariatrica all’ospedale Martini di Torino

TORINO – Stamattina, martedì 27 maggio, sono intervenuti all’ospedale Martini di Torino l’assessore alla Salute del Piemonte, Federico Riboldi, insieme agli assessori Maurizio Marrone e Andrea Tronzano per inaugurare i nuovi reparti di chirurgia bariatrica, di ortopedia traumatologia e di odontostomatologia all’ospedale Martini di Torino. Per la città di Torino era presente la Presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, che ha portato il saluto dell’amministrazione e del Prefetto di Torino, Donato Cafagna.

A presentare il suo fiore all’occhiello è il Direttore Generale dell’Asl Città di Torino e Commissario di Azienda Sanitaria Zero, Carlo Picco, che ha visto parte della trasformazione del Martini da ospedale declassato a presidio con DEA di 1° livello, che vanta attualmente 70.000 passaggi all’anno, numeri da secondo ospedale di Torino.

Terminata l’emergenza covid, durante la quale il Martini era diventato covid hospital, la struttura di via Tofane è andata incontro a vari momenti di innovazione e trasformazione, a partire dai reparti di terapia semi intensiva e endoscopia nel 2022, ai reparti di chirurgia multispecialistica e dialisi l’anno successivo, fino alle inaugurazioni di questa mattina.

“La Città plaude all’attenzione che l’Asl sta dando ai luoghi della sanità, in particolare all’ospedale Martini che ha un legame profondo con il quartiere dove si trova, e punto di eccellenza per alcune specialità” – commenta la presidente Grippo, che ricorda la difficoltà del lavoro del personale sanitarioin questi anni, in presenza di un ospedale-cantiere.

