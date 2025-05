Torino, presidi permanenti per Gaza: attivisti si spostano da piazza Castello a piazza San Carlo

TORINO Prosegue la mobilitazione a sostegno della popolazione di Gaza: gli attivisti che per circa dieci giorni hanno occupato pacificamente piazza Castello, a Torino, hanno annunciato l’intenzione di dare vita a presidi permanenti nelle principali piazze della città, ribattezzate simbolicamente “piazza Palestina”.

Lo spostamento del presidio è avvenuto nella tarda serata di ieri, su richiesta della polizia, in vista dell’allestimento della Festa della Repubblica del 2 giugno in piazza Castello. Il gruppo ha quindi deciso di trasferirsi in piazza San Carlo, confermando il carattere pacifico e continuativo dell’iniziativa.

La nota, firmata da nove attivisti, sottolinea che non si tratta di una presa di posizione politica, ma “di una posizione umana”. “Non serve un nome per partecipare, né un partito o un collettivo – scrivono – basta esserci. Ogni gesto, parola e presenza sarà ispirata alla nonviolenza e al rispetto dell’altro”.

Gli attivisti hanno anche espresso gratitudine per l’atteggiamento “collaborativo e rispettoso” delle forze dell’ordine durante i giorni trascorsi in piazza Castello, augurandosi che tale spirito prosegua anche nelle prossime tappe del presidio, a tutela del diritto costituzionale a manifestare.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese