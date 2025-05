Estate a Sud 2025: alla Casa nel Parco di Mirafiori l’estate si accende con 80 eventi tra danza, cinema, musica e cultura

TORINO – Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione della Comunità di Mirafiori ETS propone un cartellone estivo unico nel suo genere: “ESTATE A SUD | I Palchi di Mirafiori“, che da giugno a settembre animerà il quartiere torinese con 127 appuntamenti in cinque location: Casa nel Parco, Orti Generali, CPG Torino, Punto 13 e TeatrAzionE. L’iniziativa fa parte del programma cittadino “TORINO, CHE SPETTACOLO! CHE BELLA ESTATE!”, promosso dalla Città di Torino con la collaborazione della Fondazione per la Cultura.

Casa nel Parco: cuore pulsante della rassegna

Dal 30 maggio al 28 settembre, la Casa nel Parco, in via Modesto Panetti 1, ospiterà 80 eventi tra balli popolari, spettacoli scientifici, proiezioni all’aperto, laboratori per famiglie, concerti, yoga, aikido e cene di comunità.

A inaugurare la stagione, venerdì 30 maggio alle ore 11, la Festa per i 10 anni del progetto “Essere Anziani a Mirafiori sud”, con lo spettacolo comico “C’è chi scende C’è chi sale” di Francesco Giorda (Teatro della Caduta), seguito da un pranzo condiviso a buffet curato da Engim San Luca.

Musica e danze dal mondo

Gli appassionati di BAL FOLK occitani e franco-provenzali avranno appuntamento fisso ogni mercoledì sera: il 4 giugno si esibiscono Doi Pass & N’Paset, l’11 giugno tocca a Treedanza con l’ensemble Viouloun D’Amoun, mentre il 25 giugno il quartetto Sbrandos concluderà la rassegna.

Il 5 giugno sarà protagonista il coro rock Vocal eXcess, con 140 voci e un repertorio che spazia dagli anni ’70 a oggi. L’8 giugno, festa di compleanno per il ristorante Locanda nel Parco, gestito da Cooperativa Sociale Mirafiori, con aperitivo e concerto rock’n’roll dei Super Bee.

Cinema all’aperto (e in cuffia)

Da giovedì 12 giugno parte CineNight a Mirafiori, rassegna curata da Cinema Teatro Agnelli, con 8 proiezioni fino al 7 agosto. Il cinema sarà “silenzioso”, grazie alle cuffie Wi-Fi. In cartellone: “Berlinguer: la Grande Ambizione”, “La stanza accanto”, “Amiche mai”, fino a “Follemente” di Paolo Genovese.

Scienza e poesia sotto le stelle

Il 13 giugno arriva la semifinale regionale LIPS di Poetry Slam con la poesia performativa di Francesco Deiana e Noemi Cuffia. I talk scientifici del CentroScienza mescolano divulgazione e spettacolo: il 18 giugno con Giorgio Volpi e il 2 luglio con Beatrice Mautino e Emanuele Menietti del podcast “Ci vuole una scienza”.

Festival Afro&Rom: un ponte tra culture

Dal 9 al 12 luglio, la 5ª edizione del Festival Afro&Rom, ideato da Ivana Nikolic e Sara Formicola, celebra le culture Afro e Romanì con workshop, spettacoli di marionette, performance di danza, concerti (tra cui i Bruskoi Prala e L’OASSA) e una speciale CineNight con la partecipazione dell’attrice Llham Mohamed Osman.

Famiglie protagoniste

Due le proposte educative:

“Giocomotricità in musica”, dal 12 giugno, per bambini da 1 a 8 anni;

“Esploratori nel verde”, dal 7 giugno, con passeggiate naturalistiche nel Parco Colonnetti e Parco Sangone.

Palco Aperto e concerti sotto le stelle

Tutti i sabati dal 7 giugno, le band del quartiere e le scuole di musica si esibiscono sul Palco Aperto. Tra i concerti organizzati dalla Cooperativa Mirafiori: Elementi Dispersi (27 giugno), Appocundria Ensemble (26 luglio), GT DUO (1 agosto), Bossa Nova Jazz Trio (11 settembre).

Benessere tra yoga, aikido e… passeggiate a sei zampe

Novità 2025: Aikido nel parco con Enzo Di Vasto (CUS Torino) ogni giovedì dal 12 giugno e Yoga al Tramonto con Stefania Giovando ogni venerdì. A settembre, tornano le Passeggiate sociali a 6 zampe, per conoscere il proprio cane con due educatrici cinofile.

Cene di Comunità per chiudere in bellezza

Anche quest’anno, il mese di settembre sarà dedicato alle Cene di Comunità, occasione per incontrare i vicini e condividere storie attorno a un tavolo, in collaborazione con “Essere Anziani a Mirafiori sud” e “I Miravolti”.

