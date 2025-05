Chiude lo storico negozio di Camurati in piazza Adriano a Torino

TORINO – La maxi vetrata riflettente e l’enorme insegna la conoscono tutti, era da decenni un simbolo riconoscibile della zona. Lo storico negozio delle Profumerie Camurati in piazza Adriano a Torino chiude definitivamente i battenti sabato 31 maggio. Con giugno porte chiuse al pubblico.

In una nota Camurati ha ringraziato i clienti per la fiducia accordata in questi anni ed ha assicurato che tutti i dipendenti sono stati ricollocati nelle altre sedi del brand. A Torino resta aperto il negozio di via Ettore De Sonnaz 13/.

