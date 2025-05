Torino: vigile del fuoco sventola la bandiera della Palestina in Piazza San Carlo

TORINO – Ieri pomeriggio, in piazza San Carlo, durante un intervento per la rimozione di una bandiera palestinese fissata sul monumento equestre di Emanuele Filiberto, un vigile del fuoco ha deciso di sventolare il vessillo prima di rimuoverla.

L’episodio, immortalato in un video subito rilanciato sui social dal comitato “Torino per Gaza”, è diventato virale. “I vigili del fuoco inviati con urgenza a rimuovere la pericolosa bandiera palestinese in piazza San Carlo dimostrano che non c’è nulla da temere”, scrivono con tono ironico gli attivisti su Instagram.

Il gesto del pompiere ha avuto un’immediata eco sui social e ha riacceso il dibattito sulle manifestazioni pro Palestina che da mesi interessano anche il capoluogo piemontese. In piazza, ieri, era presente un gruppo di attivisti che ha accolto il gesto con entusiasmo, leggendo in esso un segnale di solidarietà, anche se non vi è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte del corpo dei vigili del fuoco.

