Ivrea lancia il nuovo city branding “Ivrea è”: un’identità visiva tra storia e innovazione

IVREA – È stato presentato il nuovo city branding della città di Ivrea: si chiama “Ivrea è” e punta a raccontare la complessità del territorio attraverso una narrazione visiva che intreccia passato e futuro. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e curata dall’Ufficio Comunicazione del Comune.

Il progetto ha come obiettivo principale quello di rilanciare l’immagine della città sia per i cittadini che per turisti e stakeholder, con particolare attenzione alla promozione turistica e alla valorizzazione delle identità locali.

Il cuore del concept è la stratificazione: Ivrea è raccontata come città millenaria, attraversata da epoche che si sovrappongono e dialogano tra loro. Dalla città romana all’epoca medievale, fino all’eredità industriale dell’Olivetti, passando per elementi simbolici come il Carnevale, la Via Francigena, l’Anfiteatro Morenico e i legami con l’acqua e i cavalli.

Il linguaggio visivo scelto include una palette cromatica incentrata su un Arancione Pantone, che unisce l’arancione storico e il rosso porpora istituzionale. La grafica si ispira all’estetica Olivetti, con forme morbide, colori puliti e uno stile che fonde identità e modernità.

Durante la presentazione sono state mostrate le prime applicazioni pratiche del city branding attraverso rendering e materiali grafici. Tra gli interventi istituzionali anche quello della consigliera metropolitana Sonia Cambursano: «Ivrea è al centro di un territorio ricco di sfumature. Questo progetto racconta la nostra vocazione all’innovazione sociale».

Il sindaco Matteo Chiantore ha dichiarato: «Con questo brand vogliamo restituire ai cittadini l’orgoglio di appartenere a una città unica, crocevia di storie e paesaggi, e capace di offrire esperienze autentiche».

