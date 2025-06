Il sindaco Lo Russo incontra, anche da fan, Vasco Rossi: “Mi ha detto che ama Torino”

TORINO – Tutto sold out per le due date torinesi del tour di Vasco Rossi, partito proprio dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Un grande successo di pubblico: le strade del capoluogo piemontese sono state invase dai fan provenienti da tutto il Paese per assistere al concerto del rocker più amato.

Non solo. Sono stati decine, centinaia forse, i fan che si sono accampati in tenda fuori dallo Stadio Olimpico di Torino aspettando i due concerti di Vasco Rossi. Certo non senza qualche disagio: alcuni residenti della zona hanno denunciato episodi di degrado urbano e comportamenti incivili da parte di alcuni degli ammiratori del cantante accampati o in attesa fuori dall’impianto sportivo.

Tra i fan del cantante di Zocca figura anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, che ha incontrato Rossi e che sui social scrive:

Alcuni artisti riescono, con la loro musica, a segnare intere generazioni. Vasco Rossi è sicuramente tra questi: incontrarlo, da suo fan di sempre, è stata una bella emozione.

Torino lo ha accolto alla grande, lo abbiamo visto ieri sera con un grande concerto e lo Stadio Olimpico, pienissimo, a cantare insieme a un mito della musica. Vasco mi ha detto che ama Torino, che è una città che gli piace molto: sinceramente, non potevamo ricevere complimento più bello da un’icona come lui. Perché quando artisti di questo calibro si sentono a casa qui, significa che la nostra città ha un’anima che si fa sentire. Continuiamo su questa strada, aprendo sempre più spazi all’energia della musica e alla bellezza di stare insieme.

E grazie Vasco, per quello che hai dato a Torino, per la magia che ci hai regalato con l’avvio del tuo tour!

