La Regione Piemonte cerca 6 stagisti per l’ufficio di Bruxelles: 4 mesi retribuiti per laureandi o neo-laureati

PIEMONTE – La Regione Piemonte apre le porte dell’Europa ai suoi giovani talenti con un nuovo bando per tirocini retribuiti presso l’Ufficio di Bruxelles. Dal 1° settembre al 31 dicembre 2025, sei selezionati avranno l’opportunità di immergersi nel cuore delle istituzioni europee, contribuendo attivamente alle attività dell’ente regionale nella capitale belga.

Un’esperienza formativa nel cuore dell’UE

I tirocinanti saranno coinvolti in diverse attività, tra cui:

Supporto ai funzionari nell’ambito della legislazione europea e dei processi decisionali.

Organizzazione di eventi e incontri istituzionali.

Redazione di report post-riunioni e conferenze.

Analisi quotidiana di newsletter tematiche.

Monitoraggio del calendario delle istituzioni UE e delle consultazioni pubbliche rilevanti per la regione.

Chi può candidarsi?

Il bando è rivolto a:

Studenti iscritti a corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico.

Laureati che hanno conseguito il titolo da non più di dodici mesi alla data di inizio del tirocinio.

Sono esclusi coloro che hanno già svolto o rinunciato a un tirocinio presso l’Ufficio di Bruxelles, o che hanno partecipato a tre procedure selettive senza essere stati selezionati.

Condizioni economiche e modalità di candidatura

Ai tirocinanti extracurriculari sarà riconosciuta un’indennità pari a € 1.000,00 lordi mensili. Ai tirocinanti curriculari sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario mensile di pari importo. Per entrambe le tipologie di tirocinio sarà assegnato un contributo per mobilità iniziale e finale quantificato forfettariamente in € 250,00

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro le 23:59 del 14 giugno 2025, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, attraverso il portale dedicato: https://regionepiemonte-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasp_regione/?codice_modulo=STAGE_REGP_6

Per ulteriori informazioni

Per dettagli aggiuntivi e per consultare le FAQ, visita la pagina ufficiale del bando:

Bando Stage Bruxelles – Sesta Selezione

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i giovani piemontesi di accrescere le proprie competenze e di vivere un’esperienza unica nel contesto europeo.

