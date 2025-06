Turismo in Piemonte: ecco le 10 mete più visitate dagli stranieri

Il Piemonte continua a scalare le classifiche delle regioni italiane più apprezzate dai visitatori stranieri. Secondo i dati raccolti da Visit Piemonte e ISTAT, nel 2023 la regione ha registrato oltre 6 milioni di arrivi e 16 milioni di presenze turistiche, di cui quasi la metà generate da viaggiatori stranieri. Nel 2024 la tendenza si è confermata in crescita, soprattutto grazie al turismo culturale, naturalistico ed enogastronomico.

Vediamo nel dettaglio le 10 località piemontesi più amate dai turisti internazionali.

1. Torino

La capitale sabauda è saldamente in testa. Con oltre 2,7 milioni di presenze turistiche straniere nel 2024, Torino seduce con i suoi musei (Museo Egizio, Museo del Cinema), l’eleganza delle residenze reali, la cucina tradizionale e la vivace scena culturale. Le presenze da Francia, Germania, Stati Uniti e Regno Unito sono in forte aumento.

2. Lago Maggiore e Distretto dei Laghi

Stresa, Verbania, Baveno e Arona attraggono un pubblico internazionale raffinato. Circa 78% dei turisti sono stranieri, in gran parte provenienti da Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Il mix tra paesaggio lacustre, giardini botanici e ville storiche è irresistibile.

3. Langhe, Roero e Monferrato

Patrimonio UNESCO, vino d’eccellenza e paesaggi collinari mozzafiato. Queste aree hanno superato 1,4 milioni di presenze estere, spinte dal turismo enogastronomico (Barolo, tartufo di Alba) e da eventi come la Fiera Internazionale del Tartufo. Molti turisti arrivano da Stati Uniti, Belgio e Scandinavia.

4. Alto Piemonte (Biella, Valsesia, Ossola)

Questa zona si sta affermando come nuova meta per il turismo slow e outdoor. Con circa 520.000 presenze straniere, le aree montane e i santuari come Oropa attirano escursionisti, pellegrini e appassionati di cicloturismo.

5. Cuneo e valli alpine

Meta prediletta per gli amanti della montagna e del cicloturismo, le valli del Cuneese (Valle Maira, Valle Varaita, Valle Stura) hanno registrato oltre 600.000 presenze straniere. In crescita soprattutto i visitatori dalla Francia e dal Nord Europa, attratti da natura, borghi storici e tradizioni gastronomiche.

6. Alessandria e il Monferrato (Alexala)

Tra castelli, borghi e vini autoctoni, questa zona registra oltre 700.000 presenze internazionali, con incrementi a doppia cifra tra il 2023 e il 2024. Particolarmente apprezzata dagli svizzeri e dai visitatori americani alla ricerca di esperienze autentiche.

7. Novara e Lago d’Orta

Il Lago d’Orta è una perla ancora poco battuta ma in forte ascesa. Novara e dintorni, grazie a strutture ricettive di qualità e collegamenti ferroviari efficienti, hanno raggiunto quasi 400.000 presenze straniere, con arrivi da Francia e Paesi Bassi.

8. Biella

Biella sorprende con le sue vallate verdi, l’artigianato tessile e i santuari. Grazie alla promozione del turismo sostenibile e di comunità, nel 2024 ha superato le 250.000 presenze estere, registrando un boom tra i turisti austriaci e tedeschi.

9. Asti

Famosa per il vino, il Palio e le sagre, Asti resta una destinazione molto amata. Con circa 370.000 presenze straniere, continua a puntare su eventi culturali e percorsi enogastronomici.

10. Vercelli

Chiude la top ten Vercelli, con circa 220.000 presenze internazionali. I suoi percorsi spirituali (via Francigena), le risaie e i musei d’arte attirano un turismo di nicchia ma in espansione, soprattutto da Francia e Polonia.

Una regione sempre più internazionale

Nel 2024, le presenze straniere in Piemonte sono aumentate del +7,6% rispetto all’anno precedente. Le principali nazionalità sono:

Francesi (17%)

Tedeschi (14%)

Olandesi (11%)

Statunitensi (10%)

Svizzeri (9%)

Le strategie di promozione congiunta tra Visit Piemonte, le ATL locali e le nuove connessioni ferroviarie e aeree hanno dato risultati concreti. Anche il turismo green e cicloturistico, sostenuto dal PNRR e dai fondi regionali, ha avuto un ruolo decisivo.

Il 2025 si preannuncia ancora più promettente, con l’arrivo di grandi eventi culturali e sportivi. Il Piemonte si conferma così una delle destinazioni più ricercate del turismo internazionale in Italia.

