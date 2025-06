Rischio chimico: il Ministero richiama lotti di fette biscottate, prodotte in uno stabilimento in provincia di Torino

ROMA – Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo prodotto. Si tratta, in particolare, delle Fette biscottate con farina integrale e olio di semi di girasole altoleico a marchio COOP, commercializzato da COOP ITALIA S.С. e prodotto da DPG SRL , nello stabilimento in via Chieri 95, Andezeno (TO).

Il prodotto è venduto in confezione da 120 g con scadenza fine aprile 2026. I lotti richiamati sono: 16D25 – 17D25.

Motivo del richiamo prodotto la possibile presenza di deossinivalenolo oltre limite di legge nell’ingrediente farina integrale di grano tenero.

Si invitano le persone a restituire le fette biscottate con farina integrale al rivenditore da cui è stato acquistato.

Sono state richiamate, per lo stesso motivo, anche le Fette biscottate con farina integrale – ritagli e Fette biscottate ritagli integrali ricchi in proteine a marchio DPG SRL – LA FRUMENTERIA, commercializzato e prodotto da DPG SRL nel medesimo stabilimento.

I prodotti sono venduti in confezioni da 1 kg circa con scadenza aprile-maggio 2026. I lotti interessati sono: 16D25, 17D25, 30D25; 12E25; 14E25.

