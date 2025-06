Rugby, Serie A: Biella vince a Piacenza e conquista la promozione in Elite – VIDEO

BIELLA – Il Biella Rugby fa la storia e conquista il suo posto in Seria A Elite, la massima serie del campionato italiano.

È Biella, infatti, a vincere la finale di Serie A Maschile a Piacenza e a conquistare la promozione ai danni del Parabiago, battuto 19 a 17. Oltre 1500 i tifosi presenti alla partita.

La partita

Biella Rugby v Parabiago Rugby 19-17 (7-14)

Primi dieci minuti di marca piemontese, con il Biella che si porta per ben due volte vicino alla meta: prima con Foglio Bonda, poi con Nastaro. Il Parabiago resiste, ma è costretto a giocare in 14 già dopo soli 4 minuti per un cartellino giallo comminato a Zanotti.

Superato il momento di difficoltà, Parabiago si insedia nella metà campo avversaria e mette a segno due mete in tre minuti. La prima arriva al 13’, con Sala che finalizza un drive ben orchestrato. La seconda, al 16’, porta la firma di Paz, bravo a trovare il varco giusto e a schiacciare in mezzo ai pali. Entrambe le trasformazioni sono realizzate da Silva Soria, per il parziale di 14-0.

La reazione del Biella non si fa attendere: al 20’, dopo una lunga sequenza di “pick and go” nei pressi dei pali avversari, i piemontesi accorciano le distanze. Il forcing gialloverde prosegue, con almeno due occasioni nitide per andare ancora in meta, ma la difesa di Parabiago è solida e respinge ogni attacco con determinazione.

Nel finale del primo tempo, i lombardi avrebbero l’occasione di allungare con un calcio piazzato, ma Silva Soria non centra i pali.

La ripresa non regala particolari emozioni nei minuti iniziali, ma Parabiago riesce comunque a muovere il punteggio grazie a un piazzato ancora di Silva Soria, che porta il risultato sul 17-7.

Da lì in avanti, però, è solo Biella: con caparbietà risale il campo e trova una meta con Price, che conclude un’azione prolungata infilando la difesa lombarda (14-17). Il sorpasso arriva poco dopo, con Nastaro che raccoglie un preciso calcio-passaggio di Prince e schiaccia in meta per il 19-17 finale, che sancisce la promozione del Biella in Serie A Elite.

