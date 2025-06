Allerta gialla per maltempo domani, 4 giugno, su tutto il nord del Piemonte

PIEMONTE – Tutto il nord del Piemonte è in stato di allerta gialla a partire da domani, 4 giugno, secondo il bollettino di Arpa Piemonte. É proprio Arpa ad indicare le zone più a rischio di temporali e accumuli di acqua che potrebbero causare frane: “fenomeni in ulteriore intensificazione domani sui settori nordoccidentali e settentrionali, in particolare sulla fascia pedemontana, dove potranno attivarsi temporali persistenti in grado di determinare accumuli significativi in poche ore. I fenomeni più intensi proseguiranno fino alle prime ore di giovedì tra Verbano ed alto Novarese“.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese