Le RSA del gruppo emis Italia unite in un flash mob per l’ambiente: un minuto di silenzio e natura per celebrare la Giornata Mondiale

TORINO – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, le RSA e le cliniche di riabilitazione psichiatrica del gruppo emeis Italia si sono unite in un’iniziativa simbolica e toccante per ribadire il loro impegno verso la tutela del pianeta. Giovedì 5 giugno, alle ore 11.00, un minuto di silenzio corale fermerà il tempo in tutte le loro strutture, coinvolgendo pazienti, operatori, familiari e amici in un gesto semplice ma carico di significato.

Ogni partecipante solleverà al cielo una foglia, un fiore, una piantina o un piccolo oggetto naturale, vero o creato a mano, esprimendo con delicatezza e forza un messaggio di amore e responsabilità nei confronti della Terra. I cortili, i giardini e le finestre delle strutture si trasformeranno in vere e proprie scenografie viventi, arricchite dalle creazioni realizzate nei giorni precedenti con materiali di recupero: carta, stoffa e plastica riciclata sono diventati veicoli di messaggi, poesie e desideri per un futuro sostenibile.

Al termine del minuto di silenzio, ogni sede emeis completerà il proprio “Albero della Terra”, un’installazione partecipata — un albero reale o simbolico — sul quale saranno appesi i pensieri e gli affetti raccolti, destinata a restare come memoria permanente del legame fra uomo e ambiente.

«L’iniziativa — ha spiegato Alessandra Taveri, CEO di emeis Italia — nasce dal desiderio di creare un momento di riflessione e condivisione in strutture dove, spesso, la fragilità umana si accompagna a quella ambientale. Invitare anche familiari, amici e comunità locali significa aprirsi al mondo esterno, perché il cambiamento vero parte sempre da gesti condivisi, anche piccoli ma profondi.»

Le RSA e le cliniche piemonesi coinvolte nell’iniziativa

Torino (TO). Residenza Richelmy

Torino (TO). Residenza Giardino degli Aironi

San Maurizio (TO). Ville Turina Amione

Borgaro (TO). Casa Mia Borgaro

Grugliasco (TO). Residenza Consolata

Trofarello (TO) Villa di Salute

Asti (AT). Casa Mia Asti

Nizza Monferrato (AT). Casa Mia Rosbella

Belgirate (VB). Residenza Arcadia

