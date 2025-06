Da dieci giorni non si hanno più notizie di Luca Gerbino, disperso sul Monte Bo: gli amici lanciano un appello mentre proseguono le ricerche

BIELLA – Continuano le ricerche di Luca Gerbino, il 60enne istruttore di calcio residente a Cavallirio (Novara), ma domiciliato a Gattinara (Vercelli), di cui non si hanno più notizie da ormai dieci giorni.

Gerbino era salito verso il Monte Bo domenica 25 maggio da Piedicavallo, in provincia di Biella, dove è stata ritrovata anche la sua automobile. Da quel momento di lui non vi è più traccia. In campo soccorso alpino Valsesia e Valsessera, i vigili del fuoco di Vercelli e Varallo e il soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna. Per cercarlo è stato impiegato anche un elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Gli amici, molto preoccupati per la sorte del 60enne, hanno lanciato un appello:

Sono dieci giorni che lo stiamo cercando ininterrottamente con Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Guardia di finanza sia dal versante biellese che da quello valsesiano. Se qualcuno avesse notizie, lo avesse visto, incrociato, avesse fatto quattro parole, vi prego, vi scongiuro, dateci una mano. Aveva uno zaino arancione della Mammut e una maglietta grigio/gialla.

