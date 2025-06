Da 17 giorni disperso sul Monte Bo, trovato il corpo senza vita di Luca Gerbino: fatale una caduta

BIELLA – Si sono purtroppo spente le speranze di trovare vivo Luca Gerbino, il 60enne istruttore di calcio residente a Cavallirio (Novara), ma domiciliato a Gattinara (Vercelli), di cui non si avevano più notizie da ormai diciassette giorni. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato oggi nella zona di Punta Rusca, nel comune di Piedicavallo, a confine tra Biellese e Valsesia.

Per Luca Gerbino è stata fatale una caduta.

Gerbino era salito verso il Monte Bo domenica 25 maggio da Piedicavallo, in provincia di Biella, dove era stata ritrovata anche la sua automobile. Il giorno dopo non vedendolo gli amici avevano lanciato l’allarme. In campo, impegnati nelle ricerche, soccorso alpino Valsesia e Valsessera, i vigili del fuoco di Vercelli e Varallo e il soccorso alpino della guardia di finanza di Alagna.

