A Pinerolo asportato con successo un linfoangioma cistico di 10 cm alla base del collo, intervento delicatissimo vicino all’arteria succlavia

PINEROLO – Un raro e complesso intervento chirurgico otorinolaringoiatrico ha visto protagonista l’équipe dell’Ospedale di Pinerolo, dove è stato rimosso un linfoangioma cistico di circa 10 centimetri situato alla base del collo di un paziente di 47 anni. La massa, una tumefazione benigna ma particolarmente ingombrante, era adiacente a strutture vitali quali l’arteria e la vena succlavia destra, rendendo l’operazione estremamente delicata.

Il paziente, che da circa sette anni conviveva con una crescita lenta ma costante della tumefazione, aveva iniziato a manifestare una grave difficoltà nel movimento del braccio destro, compromettendo in modo significativo la sua attività lavorativa. Le prime indagini cliniche avevano escluso la malignità della formazione, ma la dimensione e la posizione del linfoangioma richiedevano un intervento specialistico di alta complessità.

L’intervento

“Si è trattato di un intervento non usuale – ha spiegato il dottor Giuseppe Nazionale, recentemente nominato Direttore della Otorinolaringoiatria dell’AslTo3 – possibile solo grazie alla competenza e alla collaborazione di tutta l’équipe medica e infermieristica dell’Ospedale di Pinerolo. La preparazione e l’esecuzione dell’intervento hanno richiesto un lavoro sinergico di grande professionalità.”

L’intervento è stato eseguito con successo e il paziente è stato dimesso dopo soli tre giorni, con un decorso post-operatorio privo di complicazioni. Attualmente è seguito con regolari controlli presso la struttura ospedaliera, e gode di ottime condizioni di salute senza sintomi dolorosi.

Cos’è il linfoangioma

Il linfoangioma è una malformazione benigna dei vasi linfatici, piuttosto rara, che colpisce un neonato ogni 10mila. Queste formazioni, spesso localizzate nel collo (nel 70% dei casi), possono manifestarsi anche in altre zone del corpo come ascelle, torace e addome, ma non si trovano nell’encefalo, privo di strutture linfatiche. La rimozione chirurgica è indicata quando la massa provoca disagi funzionali o rischi per le strutture anatomiche vicine.

L’intervento all’Ospedale di Pinerolo rappresenta un esempio virtuoso di eccellenza nella gestione di patologie rare e complesse, sottolineando il valore del lavoro di squadra e della specializzazione medica in ambito ospedaliero pubblico.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese