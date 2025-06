Torino si prepara al Pride: strade chiuse e limitazioni in città

TORINO – Oggi pomeriggio, l’edizione 2025 del Torino Pride animerà le strade del capoluogo piemontese con il corteo intitolato “Senza esclusione di corpi”. Il corteo si riunirà dalle 14.30 in corso Principe Eugenio (tra corso Regina Margherita e corso Beccaria), con partenza ufficiale alle 16.30. Il percorso si snoderà fino a piazza Vittorio Veneto, dove l’arrivo è previsto intorno alle 21. Il tragitto attraverserà corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello, via Po e infine piazza Vittorio.

Viabilità e chiusure stradali

A partire dalle 13.30 scatteranno le chiusure al traffico veicolare, estese anche a biciclette, monopattini e altri mezzi di mobilità sostenibile lungo l’intero percorso. Il divieto rimarrà in vigore fino al termine delle esigenze di sicurezza. Considerata la partecipazione attesa in crescita rispetto alle scorse edizioni, non è possibile indicare con precisione gli orari di riapertura. Si consiglia, pertanto, di ricorrere a percorsi alternativi. Le principali strade percorribili saranno:

corso Regina Margherita e sottopasso Repubblica

corso San Maurizio

corso Inghilterra

corso Francia

corso Principe Oddone

corso Matteotti

corso Vittorio Emanuele II

ponte Umberto I

corso Moncalieri

Al contrario, saranno interdette alla circolazione, tra le altre:

corso Principe Eugenio

corso Palestro

corso Beccaria

corso San Martino

via Cernaia

via Pietro Micca

via Po

piazza Castello

piazza XVIII Dicembre

piazza Vittorio Veneto

ponte Vittorio Emanuele I (Gran Madre).

Divieti di sosta e parcheggi

Scattano anche i divieti di sosta con rimozione forzata, dalle 8.00 del mattino, lungo l’intero tracciato del corteo. Dalle 12.00 saranno chiusi gli ingressi ai parcheggi sotterranei di piazza Vittorio Veneto e Roma/San Carlo (piazza Castello). I posteggi taxi in zona centro saranno temporaneamente sospesi.

Deviazioni del trasporto pubblico

Infine, numerose linee di trasporto pubblico subiranno deviazioni. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di GTT.

Controlli e misure di sicurezza

Dalle 13.00 alle 21.00, in tutta l’area coinvolta dal Pride, sarà vietata la vendita, il consumo e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi, salvo proroghe in base alla presenza di pubblico.

