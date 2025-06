Fino al 27 giugno torna a Chieri “Piazza Ragazzabile”, progetto di cittadinanza attiva per i giovani

CHIERI – 30 ragazze e ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, avranno la possibilità di prestare un servizio con la comunità cittadina nel periodo di chiusura scolastica. Stiamo parlando Piazza Ragazzabile, il progetto che per il quarto anno consecutivo torna a Chieri, dal 9 al 27 giugno.

Cosa prevede il progetto

Piazza Ragazzabile è un progetto estivo di cittadinanza attiva promosso dal Comune di Chieri. L’iniziativa offre l’opportunità di contribuire concretamente alla cura della città attraverso azioni di riqualificazione degli spazi pubblici (ad esempio, la riverniciatura delle panchine). Oltre alle attività pratiche, i partecipanti prendono parte a laboratori, in collaborazione con associazioni del territorio, per approfondire i valori del volontariato e della partecipazione civica.

Le zone in cui saranno realizzati gli interventi sono via Antonio Gramsci, vicolo Albussano, piazza Arma dei Carabinieri, via XXV Aprile I maggio e via Augusto Monti. Sono poi previste delle “botteghe formative” con esperti e organizzazioni del territorio.

Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì con punto di ritrovo al centro giovanile ArKa (Piazza Caselli 19), dove si svolgerà l’evento di restituzione finale venerdì 27 giugno alle ore 18.30. L’amministrazione comunale ha stanziato un contributo di 9.850 euro a favore dell’associazione Il Timone, quale capofila del centro giovanile.

Maggiori informazioni qui.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese