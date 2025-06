Un’Estate al Cinema: dal 10 giugno al 31 luglio film, incontri e formazione gratuita in tutta Torino

TORINO – Dal 10 giugno al 31 luglio torna Un’Estate al Cinema, rassegna promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), con 27 appuntamenti gratuiti in 12 luoghi della città e 30 film in programma, tra cui due anteprime nazionali.

Due anteprime d’autore

Venerdì 13 giugno, alle ore 21, il CineTeatro Baretti ospita Bosco Grande di Giuseppe Schillaci, presente in sala. Il film racconta la vita di Sergione, tatuatore cinquantenne di 260 kg, ambientata nei quartieri popolari. La proiezione sarà preceduta, dalle 18 alle 20, da una masterclass gratuita del regista (prenotazioni via mail a: enigma.residente.torino@gmail.com).

Mercoledì 2 luglio, alle ore 20.30 al Cinema Massimo, sarà la volta di Ciao Bambino di Edgardo Pistone, storia di un giovane napoletano coinvolto in un legame con una prostituta adolescente. In apertura, la proiezione del cortometraggio Da famiglia a famiglia, realizzato nell’ambito del progetto AffiDarsi 7. Il giorno dopo, 3 luglio, Pistone condurrà un workshop di regia gratuito al Centro Studi Sereno Regis (dalle 11 alle 16).

Spazi rinnovati e omaggi speciali

Accanto a sedi storiche come il Massimo, il Baretti e la Cascina Roccafranca, la rassegna si espande in nuovi spazi: Il Punto (Informagiovani), il Giardino della Magnolia (Pastorale Migranti), Sa Lolla (Piazza Umbria), Les Petites Madeleines, UP (centro sportivo di via Casteldelfino), e il Cinema Magicampestre a Moncalieri, con quattro proiezioni immerse nella natura. Il 3 luglio, serata speciale in omaggio al giornalista Gianpaolo Ormezzano con proiezioni e materiali d’archivio.

Cinema e formazione per i giovani

Tra le principali novità: una ricca offerta formativa gratuita rivolta a giovani professionisti, nell’ambito del progetto Enigma Residente, sostenuto da MiC e SIAE. Otto masterclass e workshop saranno guidati da nomi come Giuseppe Schillaci, Edgardo Pistone, Francesco Di Tillo e Beatrice Surano. Tra i film presentati dagli stessi autori: About Last Year, Bosco Grande, e Ciao Bambino.

Il 21 giugno Lacumbia Film propone la masterclass Insediamento instabile con Francesco Di Tillo. Il 5 e 6 luglio il Centro Studi Sereno Regis ospita un laboratorio gratuito di direzione della fotografia con Giovanni C. Lorusso. L’8 luglio i Laboratori di Barriera accolgono Marasma, mostra collettiva con giovani artisti.

Sguardi sulla contemporaneità

Il programma include visioni e incontri sul presente: il 10 giugno, nel Giardino della Magnolia (Pastorale Migranti, via Cottolengo 24/A), proiezione di Anywhere Anytime di Milad Tangshir; il 17 giugno, Tam Tam Basket di Mohamed Kenawi, preceduto dal corto scolastico Sonybou e la maranza.

Il 25 giugno all’Informagiovani Il Punto si tiene la restituzione del progetto Cinema Plurale, con documentari sull’inclusione e la disabilità. Alla Cascina Roccafranca, il 15 luglio si proietta Leggere Lolita a Teheran, e il 22 luglio la versione restaurata de L’Odio di Mathieu Kassovitz.

La rassegna si chiude il 31 luglio con Il sogno basterà? di Azzurra Fragale al Cinema Magicampestre, un viaggio sonoro nel mondo delle api e nella relazione tra uomo e natura.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione ove indicato. Programma completo su [sito AMNC o Eventbrite].

