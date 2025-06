Mucche in fuga a Limone Piemonte, una sale al terzo piano di un palazzo

LIMONE PIEMONTE – Pomeriggio movimentato quello di ieri a Limone Piemonte. Dieci mucche sono fuggite durante le operazioni di trasferimento agli alpeggi e hanno attraversato il paese. Una è perfino riuscita ad infilare il portone di un condominio e salire fino al terzo piano.

Tutto è accaduto mentre una famiglia di margari stava portando un centinaio di capi in alpeggio. Al momento di scendere da uno dei camion, dieci mucche si sono messe a correre scendendo lungo la statale 20 ed entrando in paese. Arrivate in centro, 9 di loro si sono fermate in piazza, una ha invece infilato il portone di un condomino di via Roma, salendo tre rampe di scale, fortunatamente senza incontrare nessuno.

I capi presenti in piazza sono stati recuperati senza problemi ma si è rivelato ben più complesso il recupero dell’animale salito al terzo piano del palazzo. Le 10 mucche fuggiasche sono state poi riunite alla mandria ed hanno regolarmente preso la strada per l’ìalpeggio, senza subire danni.

