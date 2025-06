Controlli straordinari della Polizia di Stato a Torino: sanzioni per oltre 12.500 euro tra minimarket e vendita irregolare di prodotti

TORINO – Nell’ambito di un’operazione straordinaria di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone più sensibili di Torino, in particolare nei pressi della stazione Porta Nuova e nell’area compresa tra via Sacchi, via San Secondo, corso Vittorio Emanuele, corso Stati Uniti, via Magenta e via Montelungo. L’iniziativa, mirata a contrastare episodi di illegalità diffusa, ha portato a verifiche su circa 150 persone e quattro esercizi commerciali.

Tra i risultati più significativi, è emerso il caso di un minimarket di corso Stati Uniti, dove gli agenti hanno identificato un lavoratore non regolarmente assunto. Il titolare del locale è stato sanzionato con una multa complessiva di 1.032 euro per violazioni amministrative e ha subito il sequestro di un centinaio di prodotti accessori ai tabacchi, messi in vendita senza la necessaria autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questa infrazione è stata comminata una sanzione di 5.000 euro.

Analogamente, un altro minimarket in via Sacchi è stato multato per la presenza di una trentina di articoli accessori ai tabacchi privi di autorizzazione e per la mancata esposizione del cartello dei prezzi di vendita, per cui la Polizia Locale ha elevato una sanzione di 1.032 euro.

In tutto 12.5000 euro di multa

Nel complesso, le sanzioni emesse nei quattro locali controllati superano i 12.500 euro, a conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine verso il rispetto delle normative commerciali e del lavoro.

L’operazione ha visto la partecipazione congiunta del personale del Commissariato di Polizia San Secondo, del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del Compartimento Polfer, delle unità cinofile della Polizia di Stato, nonché della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

