Scaduti i termini delle misure cautelari per il marito di Siu, l’influencer biellese ferita in modo grave in casa

BIELLA – Soukaina El Basri, l’influencer biellese conosciuta sui social come Siu, a metà maggio si era presentata al pronto soccorso di Biella con il marito Jonathan Maldonato dicendo di essere stata vittima di un incidente domestico.

In realtà medici e inquirenti non hanno ritenuto la ferita al petto compatibile con quanto raccontato ed è stata aperta un’inchiesta per tentato omicidio, con il fermo del marito, accusato di tentato omicidio, ma poi il giudice non ha convalidato l’arresto, disponendo tuttavia il divieto di avvicinamento alla moglie, braccialetto elettronico e obbligo di dimora.

Tuttavia ora il 38enne Jonathan Maldonado non è più sottoposto alle misure cautelari: il provvedimento di rimozione delle misure cautelari deriva dalla scadenza dei termini. L’uomo, però, rimane al momento indagato.

Secondo la Procura di Biella, che non ha ancora chiuso le indagini, è stato proprio Maldonato a infliggere alla donna la profonda ferita al petto a seguito della quale è stata a lungo in coma. Dopo le dimissioni dall’ospedale Siu è stata ascoltata dalla procuratrice di Biella ma la sua testimonianza non avrebbe chiarito cosa è effettivamente accaduto il 16 maggio.

L’influencer, dopo il lungo ricovero e un periodo di recupero, si trova ora in una comunità di accoglienza insieme ai figli.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese