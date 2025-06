Chieri rafforza l’impegno contro la plastica: firmato un protocollo con Plastic Free

CHIERI – In una data simbolica come la Giornata Mondiale dell’Ambiente, dedicata quest’anno al tema “Beat Plastic Pollution”, la Città di Chieri compie un passo concreto nella lotta contro l’inquinamento da plastica. Il sindaco Alessandro Sicchiero e i rappresentanti dell’associazione Plastic Free hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa volto a consolidare la collaborazione tra il Comune e l’associazione di volontariato ambientale, con l’obiettivo di promuovere iniziative sul territorio e sensibilizzare la cittadinanza.

Un accordo che, nelle parole dell’assessore all’Innovazione, Smart City e Ciclo dei Rifiuti Flavio Gagliardi, rappresenta «un rafforzamento concreto dell’impegno della nostra città nella lotta all’inquinamento da plastica». Chieri si distingue da tempo per gli ottimi risultati nella raccolta differenziata, ma – ammette l’assessore – resta ancora molto da fare, soprattutto sulla riduzione dei rifiuti e sull’abbandono indiscriminato, anche di piccoli oggetti in plastica monouso.

Volontariato e cultura ambientale

Il Protocollo mira a creare un canale diretto di comunicazione tra l’amministrazione e Plastic Free, per organizzare attività come pulizie ambientali, lezioni nelle scuole e passeggiate ecologiche, che coinvolgano cittadini e volontari. Non si tratta soltanto di azioni simboliche, ma di un percorso condiviso che punta a un cambiamento culturale duraturo, capace di influenzare i comportamenti quotidiani.

«La plastica monouso – sottolinea Gagliardi – ci semplifica la vita, ma spesso viene usata per pochi secondi e rimane nell’ambiente per secoli. È un paradosso che dobbiamo superare, riducendo il consumo e promuovendo comportamenti responsabili».

Nessun costo per il Comune, ma tanti benefici

Il Protocollo ha una durata di quattro anni e non comporta costi per il Comune. È un passo in continuità con altre azioni ambientali intraprese dall’amministrazione negli ultimi anni, come l’adesione alla Plastic Free Challenge e la dichiarazione di emergenza climatica nel 2019, oltre all’adesione recente al Patto dei Sindaci nel 2024.

Chieri, inoltre, vanta già oltre 20 patti di collaborazione attivi, molti dei quali dedicati proprio alla cura e pulizia degli spazi pubblici. La collaborazione con Plastic Free rappresenta dunque un tassello in più in una strategia più ampia, che vede al centro la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni.

«Quando la comunità si attiva – conclude Gagliardi – si crea un vero spirito di solidarietà che integra e completa l’azione delle istituzioni. È questo il modo migliore per affrontare le sfide ambientali che ci attendono».

Con questo accordo, Chieri si candida ufficialmente a diventare “Comune Plastic Free”, un riconoscimento simbolico ma significativo, che potrebbe coronare un percorso virtuoso fatto di impegno, volontariato e consapevolezza ecologica.

