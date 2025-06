“Un Grado e Mezzo”: il festival che racconta la crisi climatica partendo dalle Alpi

TORINO – Torna anche nel 2025 Un Grado e Mezzo, il festival ideato dall’Associazione CentroScienza per riflettere sui temi del clima e dell’ambiente. Dopo il successo delle edizioni passate, il festival si rinnova con uno sguardo rivolto alle terre alte, considerate vere e proprie sentinelle del cambiamento climatico.

Organizzato nell’ambito delle Settimane della Scienza, il festival si svolgerà tra giugno e luglio in varie località alpine, coinvolgendo adulti, giovani e famiglie attraverso incontri, dialoghi con esperti, esperienze immersive, laboratori e attività educative.

Il titolo stesso – Un Grado e Mezzo – richiama il limite fissato dall’Accordo di Parigi per contenere l’aumento della temperatura globale e scongiurare gli effetti più drammatici della crisi climatica. Un tema più che mai attuale, in un anno – il 2025 – che le Nazioni Unite hanno proclamato Anno Internazionale per la Conservazione dei Ghiacciai.

Le montagne, con i loro ghiacciai, foreste, riserve d’acqua e suoli unici, sono tra gli ecosistemi più fragili del pianeta. Le Alpi, in particolare, si stanno riscaldando al doppio della media globale, con conseguenze tangibili: riduzione della copertura glaciale, minor innevamento, carenza idrica e instabilità ecologica. È proprio qui, tra le cime, che si manifesta con evidenza la crisi in atto. Ma è anche da qui che può partire un cambiamento.

Il programma

Proprio per questo, l’edizione 2025 propone un ricco calendario di attività scientifiche e divulgative curate da Elisa Palazzi, climatologa, e Michele Freppaz, esperto di neve e suoli alpini. Con loro anche Giorgio Vacchiano, ricercatore e divulgatore di fama, e Luca Mercalli, noto climatologo e giornalista scientifico.

Tra le proposte: visite narrate al Museo della Montagna di Torino, con vista mozzafiato sulla città e sulle vette; una escape room a Bardonecchia che coniuga enigmi e spirito di squadra; e laboratori per bambini e famiglie a Gressoney-Saint-Jean, pensati per educare divertendo.

Il festival non vuole solo informare, ma anche ispirare. Un Grado e Mezzo è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, ad ascoltare la voce delle montagne e a trasformare la consapevolezza in azione. Perché ogni piccolo gesto può contribuire a fare la differenza.

