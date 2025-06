TORINO – “Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare.” E’ la storica frase con cui il pastore Martin Niemöller contestò il silenzio degli intellettuali tedeschi durante l’ascesa del nazismo in Germania.

Fra Bernardo Uno di Noi, il frate a fumetti che vive alla Sacra di San Michele, ha ripreso quel messaggio fondamentale con una striscia (la numero 1337). Un invito importante a non rimanere in silenzio, a far sentire la propria voce, a difendere i nostri vicini e le minoranze in un momento storico estremamente difficile e pericoloso.

La nuova striscia, che vi proponiamo qui di seguito, arriva all’indomani dei risultati dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza, nettamente bocciati dagli elettori italiani. Non è escluso che il riferimento possa essere proprio a questo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fra Bernardo – uno di noi (@frabernardo.unodinoi)

