L’anticiclone porta sul Piemonte temperature oltre i 30°C: bollino arancione per i prossimi giorni

TORINO – Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, un’area di alta pressione di origine africana sta interessando il Piemonte, via via più intensa da domani, determinando tempo stabile e soleggiato e un aumento dello zero termico che raggiungerà i 4500 m. Torino si prepara ad affrontare una giornata tipicamente estiva, con temperature in netto aumento e cieli per lo più sereni.

La presenza del promontorio anticiclonico porterà temperature massime che supereranno i 30°C in pianura e potranno causare situazioni di disagio fisico.

Per questo motivo Arpa ha emesso un bollettino delle ondate di calore di livello 2 arancione per alcune zone del Piemonte nelle giornate dell’11 e 12 giugno 2025. Il bollino arancione indica un moderato disagio, con condizioni meteo che possono provocare rischi per la salute in particolare nei soggetti suscettibili.

