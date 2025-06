Domani, mercoledì 11 giugno 2025, Torino si prepara ad affrontare una giornata tipicamente estiva, con temperature in netto aumento e cieli per lo più sereni. Dopo una notte mite con valori minimi attorno ai 16°C, la città sarà avvolta da un caldo in crescita durante il giorno, fino a raggiungere una temperatura massima di 32°C percepita nelle ore centrali.

Mattina fresca, ma attenzione al caldo pomeridiano

Il mattino inizierà con una leggera brezza da nord-nordovest (5 km/h) e un’aria ancora gradevole, con umidità al 70% e cielo sostanzialmente sgombro da nuvole. Perfetto per attività all’aperto o spostamenti in città.

Nel pomeriggio, il clima cambierà volto: i venti ruoteranno da est-nordest (fino a 11 km/h) e le temperature saliranno rapidamente fino ai 30°C reali, 32°C percepiti. L’umidità si abbasserà al 25%, favorendo una sensazione di caldo secco. Nessuna precipitazione è prevista, e il cielo resterà sereno per tutto il giorno.

Sera ancora calda ma ventilata

Anche in serata, Torino manterrà un clima caldo con temperature intorno ai 28°C. La leggera ventilazione da nord-est (13 km/h) renderà l’aria appena più sopportabile, ma non sono previsti cambiamenti meteorologici significativi.

Tendenza meteo Torino: cosa ci attende nei prossimi giorni

Il caldo proseguirà giovedì con valori simili a quelli del giorno precedente: massime sui 30-32°C, umidità in leggero aumento e assenza di piogge. Si segnala una leggera variabilità pomeridiana, ma senza fenomeni rilevanti.

Venerdì sarà la giornata più calda della settimana: le temperature massime raggiungeranno i 34°C, con scarsa umidità e venti deboli. Giornata ideale per attività all’aperto, ma attenzione alle ore centrali per il rischio di colpi di calore.

Sabato si annuncia molto afoso, con valori minimi e massimi elevati (fino a 35°C percepiti nel pomeriggio), e un tasso di umidità in crescita che renderà il caldo più opprimente.

