Partita la manutenzione straordinaria del ponte sul Po che collega Verrua Savoia con Crescentino

TORINO – Lungo la strada provinciale 107 di Brusasco è partita la manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale conservativo del ponte sul Po che collega Verrua Savoia con Crescentino.

Il cantiere è affidato all’impresa Costruzioni Ruberto s.r.l. ed è partita la regolamentazione della circolazione tra il km 4+850 e il km 5+150 della Provinciale 107. Sono in vigore il limite di velocità a 30 km/h, il divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e un senso unico alternato fino al 22 agosto regolato da impianto semaforico o da movieri. Le limitazioni sono in vigore tutti i giorni, festivi e prefestivi compresi e comunque non oltre il termine dei lavori.

Come ha spiegato il vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, il programma comprende il consolidamento di elementi strutturali in alveo, il miglioramento dell’interazione della struttura con il corso del Po e la realizzazione di una pista ciclabile.

L’opera comporta un investimento di 6 milioni di euro.

Al miglioramento delle condizioni di deflusso del Po nel tratto di interferenza con l’infrastruttura si accompagnano interventi sulla difesa spondale sulla sinistra orografica. I lavori consentiranno di migliorare la fruizione e la valorizzazione del bene storico e una valorizzazione ambientale e naturalistica, grazie al recupero di aree in stato di abbandono e degrado.

